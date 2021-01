Alexander Wang : Le créateur de mode accusé d'agression sexuelle et de viol

Ces graves accusations ont indigné les internautes, qui ne cessent d'exprimer leur colère sur le compte personnel d'Alexander Wang. Celui de la marque éponyme a empêché la publication de commentaires pour bloquer les réactions suite à ce scandale.

L'intéressé s'est défendu, toujours sur Instagram. "Ces allégations sans fondement ont été créés par des sites sur les réseaux sociaux qui ont ignoré à plusieurs reprises la valeur et l'importance de la preuve ou de la vérification de faits. Mon équipe fait tout ce qui est en son pouvoir pour enquêter sur ces affirmations et je promets de rester honnête et transparent tout au long de cette procédure", écrit Alexander Wang dans un communiqué.