Alexander Zverev accusé de violences conjugales : le verdict enfin rendu, le joueur brise le silence

C'est une décision qu'Alexander Zverev attendait depuis plus d'un an maintenant. Le 4 octobre 2021, l'ATP, l'organisation qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, a annoncé l'ouverture d'une enquête. L'instance a voulu faire la lumière sur des faits de violences conjugales à l'encontre de l'ancienne compagne du joueur de 25 ans, Olga Sharypova, une ancienne joueuse junior russe. Après plus d'un an d'investigation, les résultats viennent de tomber et pour l'ATP, il n'y a "pas de preuves suffisantes" permettant de prouver la culpabilité de l'Allemand dans cette affaire, qui s'intéresse à des faits remontant à octobre 2020.

De son côté, Alexander Zverev a toujours nié en bloc les accusations qui pèsent sur lui et cette décision doit arriver comme un soulagement, puisque l'organisation a ainsi acté le fait qu'elle ne prendrait pas de sanctions à son égard. Quelques heures après le verdict, le tennisman, récemment en couple avec une très jolie brune, a tenu à réagir sur son compte Instagram. Suivi par plus de 1,8 millions d'abonnés, le grand blond est soulagé. "Depuis le début, j'ai toujours déclaré mon innocence et nié les allégations qui portaient contre moi. (...) Je suis reconnaissant que ce soit enfin résolu et ma priorité maintenant c'est de me remettre de ma blessure et de me concentrer sur ce que j'aime le plus dans ce monde, le tennis", déclare-t-il.

Nous avons suivi une longue et difficile procédure et la justice a prévalu

Une page qui se tourne pour Alexander Zverev, qui va désormais pouvoir se concentrer sur son jeu et revenir, lui qui a offert une demi-finale magistrale à Roland-Garros l'an dernier face à Rafael Nadal. "Je souhaite remercier mes amis, ma famille et mes fans pour leur soutien continu. Nous avons suivi une longue et difficile procédure et la justice a prévalu", se réjouit l'actuel 14e joueur mondial (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Quelques jours après le dixième sacre de Novak Djokovic à l'Open d'Australie, une autre nouvelle de taille vient de tomber dans le petit monde du tennis professionnel.