Alexandra (Koh-Lanta) maman pour la 3ème fois : Une naissance "accompagnée de complications" et gardée secrète...

Déjà maman de deux petites filles prénommées Lana et Fafali, Alexandra doit veiller à ce que la cohabitation se passe pour le mieux. "Ses soeurs mettent un masque à la maison et évitent les contacts. C'est la galère, sans parler de mon mec qui s'était coupé tendons, nerfs et artères des doigts juste avant que j'accouche... Je craque et pleure chez les docteurs pour avoir quelqu'un en cas d'urgence. Cela fait deux mois que nous attendons d'autres résultats pour en savoir plus sur la sévérité de sa maladie. Avec toutes ces difficultés je pense aux parents qui ont des enfants malades ce qui bouleverse le quotidien, les difficultés pour travailler, les soins ou rendez-vous médicaux souvent loin et difficiles à avoir, et qui vivent avec l'angoisse d'être bien soignés. Je compte bien donner toute mon énergie et mon temps à mes enfants car c'est ma vie, mon destin. Je m'efforce de voir le positif dans tout ça, elle est magnifique et expressive et nous ferons en sorte qu'elle ait une vie normale et épanouie malgré la maladie", a-t-elle conclu. Malgré les difficultés, nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents !