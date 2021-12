Alexandra (Koh-Lanta), un 3e bébé ? Son chéri, "motivé", fait preuve d'enthousiasme !

Koh-Lanta a changé la vie d'Alexandra. En 2020, elle remporte l'édition des 4 Terres et le chèque de 100 000 euros qui va avec. L'année d'après, la voilà au casting de La Légende, l'édition All Stars qui célèbre le vingtième anniversaire du jeu d'aventure. Entre temps, la belle a quitté son travail... et envisage même d'agrandir la famille ! C'est en story sur Instagram ce jeudi 9 décembre 2021 que la jolie brune annonce la nouvelle. Déjà maman de deux adorables petites filles, Fafali et Lana, elle prévoit une nouvelle grossesse prochainement. "Mon chéri a l'air plutôt motivé pour un troisième qu'on fera plus tard, dans quelques mois", indique-t-elle.

Son compagnon Hugo planche ainsi sur les questions techniques de l'arrivée potentielle de ce nouveau bébé dans la famille : "Il a déjà commencé à analyser les pièces pour voir comment on va faire pour les chambres. Là, les filles dorment ensemble dans la chambre du haut. Elles partagent la même chambre comme Lana était dans notre chambre jusque tard. Avec ses opérations elle avait du mal à rester seule dans une chambre. On est un peu inquiets au niveau des pièces. On a une salle de sport et une salle de jeux en bas, puis un dressing en haut. On ne sait pas trop ce qu'on va faire mais on commence déjà à réfléchir donc ça c'est cool !"

Une heureuse nouvelle pour le couple mais aussi les deux fillettes Fafali et Lana qui pourraient bientôt avoir un petit frère ou une petite soeur ! Toutefois, comme le précise Alexandra, cette troisième grossesse n'est pas prévue pour maintenant. Autre projet des amoureux : un mariage. En décembre 2020, l'aventurière avait évoqué son envie de s'unir à l'homme qui partage sa vie. "Pas de mariage à annoncer pour l'instant ! Après quand j'avais dit attendre la demande de mon compagnon, cela ne voulait pas non plus dire que je courais après. S'il n'y a pas de demande, ce n'est pas grave, nous avait-elle déclaré. Ce n'est pas mon objectif de vie en ce moment. Un mariage, c'est vraiment un projet. Et là, ce n'est pas d'actualité pour moi."

Un troisième bébé pour agrandir la famille avant de fêter un mariage pour ce couple "en union libre", peut-être... Rappelons qu'Alexandra s'était déjà expliquée sur cette relation. "Je ne suis pas polygame ni échangiste ou libertine, même si je respecte les gens qui le sont", nous avait-elle indiqué en novembre dernier.