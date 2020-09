Alexandra Lamy change (encore) de tête : elle dévoile une nouvelle couleur

Ce n'est pas la première fois que l'actrice délaisse ses boucles blondes. Déjà en 2016, Alexandra Lamy était passée au brun pour le tournage du film Nos patriotes. Avant ça, en 2015, elle s'était même essayée au roux flamboyant pour le film Vincent et la fin du monde. "J'ai eu peur de me sentir fade en revenant au blond pour mon prochain rôle ! Avoir cette couleur de cheveux a changé ma façon de m'habiller, j'ai adopté des teintes plus fortes, comme le vert par exemple, avait-elle alors expliqué au magazine Femme actuelle. Ce qui change surtout, c'est le regard des hommes. Ils vous pensent plus extravertie, voire 'open'... Résultat : je me suis fait davantage draguer pendant cette période !"

En attendant de connaître le prochain rôle d'Alexandra Lamy, désormais auburn, la comédienne est toujours à l'affiche de la comédie Belle-fille, actuellement au cinéma.