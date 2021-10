Alexandra Lamy face à Jean-Paul Rouve pour le festival CinéComédies de Lille

C'est un des grands rendez-vous de la comédie française. Lille a accueilli le 29 septembre dernier, et jusqu'au 3 octobre 2021, le festival CinéComédies. De nombreuses personnalités étaient présentes pour assister aux projections et aux différents évènement du festival lillois. Cette édition 2021 était marquée par deux beaux invités d'honneur, Benoit Delépine et Gustave Kervern, un parrain, Michel Leclerc, en plus d'une exposition-hommage à Jean-Paul Belmondo.

Lors de cet hommage rendu à Bébel, plusieurs classiques ont été projetés depuis le Palais Rihour de Lille, notamment Un singe en hiver, Les tribulations d'un Chinois en Chine, Le Cerveau avec Bourvil ainsi que le film documentaire Belmondo l'influenceur, projeté en présence du réalisateur Cédric Klapisch.



Lors du festival CinéComédies, quatre films ont été présentés en avant-première, notamment la première réalisation de Pascal Elbé On est fait pour s'entendre, avec Sandrine Kiberlain, Barbaque avec Marina Foïs, Zaï ZaÏ Zaï Zaï avec Jean-Paul Rouve ainsi que Le Test avec Alexandra Lamy et Philippe Katherine. Avec plus de 50 000 spectateurs en moyenne chaque année, CinéComédies, qui n'en est qu'à sa 4e édition, est déjà une scène majeure du milieu.

Parmi les invités, on peut citer Bruno Fontaine, Catherine Mathelin-Vanier et Yves Calvi pour Allez France !, François Desagnat pour Zaï ZaÏ Zaï Zaï, Fabrice Éboué pour Barbaque, Matteo Perez, Chloé Barkoff-Gaillard, Emmanuel Poulain-Arnaud et Joaquim Fossi pour Le Test. Une belle édition.