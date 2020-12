Alexandra Lamy, maman cash : Chloé Jouannet se rêve en Miss, elle la recadre avec humour

Le 19 décembre 2020,Chloé Jouannet a regardé l'élection de Miss France 2021 sur TF1 avec sa maman. Un masque de soin sur le visage, la fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet était fin prête à regarder les nouvelles aventures de Sylvie Tellier et de toute son équipe réunie au Puy du Fou pour cette élection centenaire.

Impatiente de découvrir le nouveau visage de Miss France, la jeune comédienne de 23 ans a partagé des extraits de cette soirée télé "parfaite" sur Instagram. Première prérogative pour ce moment Miss & Chill, un verre de vin. Face à l'incontournable Jean-Pierre Foucault, Chloé Jouannet et sa mère ont ensuite découvert les différentes miss régionales sur le catwalk.

Curieuse à l'idée de savoir si sa maman la trouve aussi jolie que les jeunes femmes à la télévision, Chloé Jouannet lui a demandé : "Maman tu trouves que je suis aussi bien foutue qu'elles ?". En plein atelier découpage (sûrement pour des décorations de Noël), l'ex de Jean Dujardin a jeté un coup d'oeil à la télévision, réfléchi un instant pour enfin répondre le plus sérieusement du monde : "Bah non mon chat !" Prise d'un fou rire, Chloé s'est ensuite moquée gentiment de sa maman en écrivant : "Merci de me donner avant tout confiance en moi".