Alexandre (Qui veut épouser mon fils ?) papa pour la 2e fois : le sexe du bébé enfin dévoilé

C'est le 15 février dernier que Linda a annoncé la deuxième grossesse de sa belle-fille Audrey. "Hello les amis. Nous attendons un heureux événement et un beau bébé pour le mois d'avril ! Bonne délivrance à ma belle-fille préférée et à mon fils l'heureux papa pour une seconde fois...", a-t-elle écrit.

Depuis sa participation à Qui veut épouser mon fils ? Alexandre se fait très discret. Le beau blond, qui avait 30 ans à l'époque de sa participation, préfère ne pas retrouver la lumière des projecteurs et s'est donc mis en privé sur Instagram et Twitter. Heureusement, les internautes peuvent compter sur Linda pour dévoiler les nouvelles les plus importantes à son sujet. C'est également elle qui avait annoncé la naissance de son premier enfant Josh, en 2018. Elle avait aussi révélé que son fils s'est marié à sa belle Audrey en juillet 2014.