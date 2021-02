Qui veut épouser mon fils ? : Un candidat star bientôt papa pour la 2e fois

Il n'a pas trouvé l'amour à la télévision mais depuis, le candidat en question a gagné bien plus. Le 15 février 2021, la candidate de la saison 2 de Qui veut épouser mon fils ? (2012) Linda a révélé que son fils chéri compterait bientôt un nouveau membre dans sa famille.

En avril 2021, Alexandre deviendra en effet papa pour la deuxième fois. Une excellente nouvelle que sa maman Linda a annoncée sur son compte Twitter. "Hello les amis. Nous attendons un heureux événement et un beau bébé pour le mois d'avril ! Bonne délivrance à ma belle-fille préférée et à mon fils l'heureux papa pour une seconde fois...", a-t-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc sur laquelle on peut apercevoir le corps d'une femme enceinte. Probablement celui de sa belle-fille.