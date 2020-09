Alice Belaïdi en crop top et petite jupe face à Fabienne Carat

La troisième édition du festival Action Enfance fait son cinéma s'est achevée le jeudi 24 septembre 2020 au cours d'une émission en live interactive pour la remise des prix, diffusée en ligne et présentée par Caroline Vigy et Laurent Fontaine.

Cette année encore et durant plus de huit mois, les étudiants des plus grandes écoles de cinéma et de réalisation audiovisuelle se sont mobilisés aux côtés de la Fondation Action Enfance et ont insufflé dans chaque Village d'Enfants et Foyer une dynamique ambitieuse et valorisante pour les enfants et les éducateurs familiaux. Ainsi, 15 courts métrages étaient présentés sur plus de 180 synopsis originaux et créatifs reçus cette année. Un jury présidé par le réalisateur Michel Hazanavicius, entouré des comédiennes Aure Atika, Alice Belaïdi (toujours à l'affiche de Terrible Jungle) pimpante en crop top noir jupe à zip et boots, Fabienne Carat, qui avait opté pour le smoking, de l'humoriste Anne Roumanoff, de la directrice générale de TF1 Films Nathalie Toulza-Madar, des comédiens Maurice Barthélemy, David Salles, et des journalistes Candice Mahout et Christophe Carrière, s'est réuni quelques jours auparavant pour découvrir les films.

Ils ont tous été particulièrement émus et touchés par le travail de ces enfants, et aussi impressionnés par la qualité des films proposés. Michel Hazanavicius a notamment déclaré : "L'impression générale, c'est de se dire qu'ils vivent un truc les uns avec les autres. Ils sont ensemble, ils fabriquent un objet, un objet qui les amuse et dont ils peuvent être fiers. C'est agréable de voir ça. C'est une étape très importante de la résilience pour des enfants qui ont vécu des choses difficiles, de se rendre aimable, d'accepter d'être séduisant et d'accepter d'être aimé ou regardé. Le fait de se laisser filmer, c'est sans doute quelque chose de structurant."

Le palmarès :

Prix du Public : L'Assaut, de Pauline Giraud / EICAR / Foyer de Clairefontaine

Prix Coup de Coeur : ex aequo : Le Petit Rêveur, de Margaux Chaboche et Ignacio Chavez Rodriguez / CLCF / Foyer Le Phare et Joggos de Tony Flan et Antoine Foiche / 3iS / Village d'Enfants La Boisserelle

Prix du Jury : Banane royale, de Stanislas Vanhaezebrouck / ESRA / Village d'Enfants d'Amboise

À noter que les films restent visibles sur le site https://aefaitsoncinema.org/.