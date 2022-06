Alice Belaïdi et Enora Malagré : Ce sublime comédien avec qui elles ont été en couple

Elles sont actrices, magnifiques et possèdent un franc-parler comme peu de femmes de leur génération : Alice Belaïdi et Enora Malagré possèdent plusieurs points communs, parfois insoupçonnables. D'ailleurs, elles en ont également un que leurs fans ne connaissent pas toujours : elles ont partagé la vie du même homme !

En effet, l'ancienne chroniqueuse de Touche Pas à mon poste et l'actrice notamment vue dans Fonzy, Hippocrate ou Radiostars sont toutes les deux passées dans la vie de Gianni Giardinelli, beau gosse vu dans de très nombreuses séries, et dont la vie sentimentale a pu être parfois mouvementée. Et notamment lorsqu'en 2013, il rencontre la belle blonde, complice de Cyril Hanouna, à peine séparée du célèbre DJ Cut Killer.

Les deux amoureux vivent une belle histoire, qui sera révélée sur le plateau de Touche Pas à mon poste, Cyril Hanouna s'amusant du prénom de l'acteur et mettant en colère sa chroniqueuse. Une relation très commentée dans l'émission, qui s'était terminée quelques mois plus tard après une violente dispute entre eux. Enora Malagré l'avait confirmé auprès des autres chroniqueurs puis dans son émission du soir, sur Virgin Radio, qualifiant cette romance d'histoire "sans intérêt". Ambiance !

Aujourd'hui, la jeune femme, qui a quitté la télévision pour se mettre au théâtre et qui cartonne chaque soir, est en couple avec un certain Hugo, avec qui elle vit une belle histoire, malgré une maladie douloureuse et persistante, l'endométriose, qui lui handicape la vie à chaque instant et qui l'a empêchée, pour le moment, d'avoir l'enfant dont elle rêve tant.

Mais Gianni Giardinelli ne s'est pas arrêté là ! L'acteur, quelques mois plus tard, rencontre l'actrice Alice Belaïdi, qui a autrefois partagé la vie de Franck Gastambide. La jeune actrice, qui a largement prouvé son potentiel comique dans Les Kaïras ou même Radiostars, tombe sous le charme du ténébreux comédien d'origine italienne.

En 2016, ils commencent à s'afficher ensemble et fêtent, début 2017, les deux ans de leur relation. Mais quelques semaines plus tard, leur romance s'essouffle et s'achèvera peu de temps après, l'actrice supprimant toutes leurs photos ensemble sur Instagram. Très discrète sur sa vie privée, elle n'a depuis plus jamais donné d'indices sur un homme qui pourrait partager sa vie.

Gianni Giardinelli non plus, d'ailleurs, mais il aurait accroché une autre cible à son tableau de chasse : avant de se marier avec le père de sa fille, une certaine Clara Morgane serait également tombée dans ses bras !