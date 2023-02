Alice Dona et Laurent Boyer séparés à cause d'infidélités : "Il s'est fait attraper la main dans le sac..."

Chanteuse et compositrice, Alice Dona a collaboré aux côtés d'une multitude d'artistes, notamment Serge Lama avec qui elle a signé de grands titres, parmi lesquels l'incontournable Je suis malade. Ce 17 février 2023, date de son 77ème anniversaire, elle peut jeter un regard fier sur sa superbe carrière. Côté coeur, elle est devenue maman de Raphaëlle Ricci, la célèbre coach historique de la Star Academy, née de son couple avec le producteur Bernard Ricci. Puis, durant plus de trois décennies, elle a partagé la vie du présentateur de Graines de stars et Fréquenstar, Laurent Boyer (65 ans). Un couple emblématique qui s'est séparé en 2012. En cause, des infidélités...

Dans une interview pour le magazine spécialisé dans la musique Platine en 2013, Alice Dona était revenue sans détour sur les raisons de sa séparation : l'infidélité de Laurent Boyer, qui n'en était manifestement pas à son premier écart. "Non, c'est sûr, mais, là, il s'est fait attraper la main dans le sac...", regrettait-elle, quelque peu amère. Si l'artiste a alors tout de suite "mis ses valises sur le trottoir", l'animateur n'a pas mis fin à sa relation adultérine. "Ça dure. Avec des hauts et des bas dans l'histoire. On a beaucoup parlé car Laurent a du mal à assumer son âge. Il ne veut pas voir le temps passer, et le fait d'être à l'antenne l'aide. Le jour où il n'y sera plus, cela ne sera plus pareil. Il faut qu'il se prépare à ça", expliquait-elle.

On sait qu'on vieillira ensemble...

Pour autant, les deux ex-amants sont restés très proches, au point de semer le doute sur une véritable rupture, malgré des images du présentateur avec une autre lors d'une soirée en 2018. "De toute façon, après plus de trente ans de vie commune, on sait qu'on vieillira ensemble..." ajoutait-elle déjà au magazine. Sur le plateau de L'Instant de Luxe en 2021, elle était revenue sur l'état de leur relation. Ne cachant pas qu'ils sont toujours très attachés l'un à l'autre, vivre avec lui était devenu insupportable car il est hyperactif.

La chanteuse avait aussi confié avoir également souffert de leur différence d'âge, puisqu'elle a douze ans de plus que lui. Un écart qui, selon elle, a encore plus contribué à le faire regarder des femmes plus jeunes. Des maîtresses qui ont même osé demander des conseils conjugaux à Alice Dona ! Devenue comme une confidente de Laurent Boyer, ils gardent aussi en eux des nombreux souvenirs d'une vie bercée par la chanson française et ses stars.