Alix (Koh-Lanta) grillée avec des poils sous les bras : elle répond sans détour

Pourtant appréciée par les téléspectateurs, Alix a créé le débat lors du dernier épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres vendredi 25 septembre 2020. La raison ? La présence de quelques poils apparents sous ses bras. Rien de bien choquant, surtout lorsqu'on est au fait des conditions dans lesquelles se trouvent les aventuriers... Et pourtant, ils sont nombreux à lui avoir fait la remarque sur les réseaux sociaux.

En effet, la jeune femme de 28 ans, originaire des Bouches du Rhône, a sans doute été surprise en recueillant une vague de messages pour le moins désobligeants. "Désolé mais des poils sous les bras, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, c'est dégueulasse", "Tout le monde devrait se raser sous les bras en fait", "Alix, les poils sous les bras !", a-t-elle reçu. Sans oublier ce conseil invraisemblable d'un internaute : "Une femme devrait rester une femme... Pour les prochaines candidates, pensez à l'épilation définitive avant d'embarquer !!!"

Mais pas question pour Alix de se laisser faire et, celle qui a tragiquement perdu sa petite soeur, a préféré jouer la carte de l'ironie en guise de réponse. "Apparemment en 2020, même lorsque que tu pars faire une aventure en mode survie... la pilosité féminine reste un tabou", a-t-elle réagi sur Twitter.

Denis Brogniart intervient

En commentaires de cette publication, la sapeur-pompier a notamment reçu le soutien de Florence, une autre candidate de Koh-Lanta, qui s'est permis de recadrer au passage l'un de ses détracteurs. "Mdr le mec qui parle d'épilation définitive, c'est sûr que lui c'est un con définitif", écrit celle-ci. Et ce n'est pas tout, Denis Brogniart s'est lui aussi emparé de l'affaire. Là encore, la réaction est sans équivoque. "Voilà qui permet aux sceptiques très nombreux chaque année de comprendre que sur #kohlanta il n'y a pas d'épilation programmée. Ma chère ALIX, bravo pour ta victoire... ton humour et ton recul par rapport à la repousse des poils!!!", lui a-t-il adressé. On était à "un poil" de la polémique !