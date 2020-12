Alizée et Kanye West ensemble à Paris : la chanteuse dévoile une surprenante photo

Kanye West serait-il le BFF d'Alizée ? Le 20 décembre 2020, la chanteuse a dévoilé un cliché surprenant dans sa story Instagram, sur lequel elle apparaît avec l'interprète des titres Runaway, Flashing Lights et Ni**as in Paris. C'est Christophe Martinez, un ami de longue date et attaché de presse chez Sony Music, qui a le premier partagé cet étonnant cliché pris sur la prestigieuse avenue Montaigne de Paris, il y a maintenant huit ans.

"Je m'en souviens comme si c'était hier de cette rencontre", écrit-il en légende. "Alizée et Kanye West, il a même eu droit à un single promo À cause de l'automne" (premier single du cinquième album studio d'Alizée sorti en 2012). Fan inconditionnelle de Kanye West, la maman d'Annily (15 ans) et de Maggy (1 an) avait déjà montré son admiration pour le rappeur en 2014. À l'époque, la directrice du studio de danse Lyonnet avait imité l'artiste en réalisant une photo de couple avec son époux Grégoire Lyonnet.

Reproduisant à l'identique la couverture sensuelle du magazine L'Officiel, pour laquelle Kim Kardashian avait pris la pose avec son mari Kanye, Alizée avait affolé la Toile avec un cliché ultra sexy, réalisé à l'occasion de l'anniversaire de Grégoire. Elle avait écrit en légende : "Happy birthday my love @gregoirelyonnet #onelove #onelife".