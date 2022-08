Alizée et Mylène Farmer en froid ? "Il y a peut-être eu une crise d'adolescence..."

Cette collégienne aux bas bleus de méthylène, personne ne peut l'oublier. En juillet 2000, le monde a découvert la chanteuse Alizée, jeune ingénue au titre pop et lascif, chantant son iconique Moi... Lolita avec force et panache. Quelques mois auparavant, la jolie Corse avait participé à l'émission Graines de star, télé-crochet présenté par Laurent Boyer sur M6, et avait été repérée par Laurent Boutonnat et Mylène Farmer. Si cette dernière est longtemps restée sa marraine artistique, Alizée a décidé, un jour, de poursuivre sa carrière sans cette protection, qui lui avait pourtant assuré de très beaux débuts.

C'est peut-être un peu étouffant d'être dans l'ombre de Mylène Farmer

Mylène Farmer l'a pris sous son aile, mais Alizée s'est peu à peu éloignée de l'artiste. Malgré le succès énorme rencontré grâce à elle avec les albums Gourmandises et Mes courants électriques, l'adolescente avait fini par devenir femme et ressentir comme un fort besoin d'indépendance. "Alizée avait 16 ans, puis elle en a eu 18... et à un moment donné, il y a peut-être eu une crise d'adolescence, peut-être une envie d'exister... C'est peut-être un peu étouffant aussi d'être dans l'ombre de Mylène Farmer" rappelait Pascal Nègre, ancien PDG d'Universal Music France, sur les ondes RFM.