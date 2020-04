Alizée : Photo pour les 5 mois de sa petite Maggy, à la bouille craquante

Alizée Lyonnet n'aurait pas pu apprécier plus le confinement, qui lui permet d'être au plus près de sa petite Maggy. La fillette grandit de jour en jour, comme on peut le voir quasi quotidiennement sur le compte Instagram de sa maman. Le vendredi 24 avril 2020, la chanteuse et mère de famille a fêté comme il se doit l'anniversaire de son bébé, qui vient d'avoir 5 mois.

"5 mois", indique Alizée Lyonnet sur Instagram, tout en dévoilant une adorable photo de Maggy. Vêtue d'un ensemble grenouillère et chaussons tricotés, elle a les yeux grand ouverts alors qu'elle est allongée sur un lit, avec un doudou lapin. Une merveilleuse photo capturée par sa grande demi-soeur, Annily Châtelain.

De quoi émerveiller le fier papa, Grégoire Lyonnet, qui était parmi les 44 000 personnes à avoir "liké" cette publication. "Oh mais qu'elle est mignonne ! Trop belle", s'est pour sa part réjouie Sandrine Quétier en section commentaires.