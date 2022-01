Alpe d'Huez 2022 : Mathilde Seigner vice-présidente d'infortune, Christophe Beaugrand en panne...

Le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez est de retour ! Après une édition 2021 distanciée, acteurs et réalisateurs sont de retour à la montagne pour une 25e édition en Moon Boots. La cérémonie d'ouverture s'est tenue lundi 17 janvier 2022, avec Christophe Beaugrand en maître de cérémonie : une grande première pour le populaire animateur de TF1 !

"J'ai un petit peu le trac quand même", a-t-il commenté, auprès de Purepeople.com, juste avant d'entrer en scène. Le papa de Valentin (2 ans) était d'autant plus stressé qu'il avait laissé sa tenue de maître de cérémonie à la maison ! Après avoir fait toutes les boutiques de la station, c'est en chemise et veste, sans "tenue de ski fluo" qu'il a pu ouvrir le Festival. Christophe Beaugrand étant d'autant plus ravi d'endosser ce nouveau rôle qu'il a fièrement introduit le court-métrage choisi pour cette première soirée : celui de sa "copine" Charlotte Gabris, intitulé Celle qui n'avait pas vu Friends. "C'est un chance de dingue d'être à un festival comme ça, nous a-t-elle d'ailleurs confié. La bonne humeur prend le dessus sur le stress."

La comédienne a décidément fait ses débuts de réalisatrice en bonne compagnie puisqu'elle était également entourée de ses copains de la Bande à Fifi : Philippe Lacheau et sa compagne Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti, venus présenter leur nouvelle comédie, Super-héros malgré lui, projetée hors-compétition lors de cette cérémonie d'ouverture. "Il y a 8 ans on présentait Baby-Sitting, on sortait un peu de nulle part, c'était un film que les gens n'attendaient pas forcément et on est repartis avec deux prix (...). Donc revenir aujourd'hui, c'est un mélange de pleins d'émotions. Je suis très heureux, un peu ému aussi et un petit peu stressé quand même", nous a avoué Philippe Lacheau.

Il ne faut avoir aucun à priori sur les films qu'on va voir

En revanche, pas une pointe de stress du côté du jury de cette année. En l'absence de la présidente Michèle Laroque et de son juré Malik Bentalha, tous deux testés positifs juste avant le début du festival, les trois autres membres du jury ont fait bonne figure. Nommée vice-présidente d'infortune, Mathilde Seigner compte bien "se laisser porter" tout au long de ce festival, en découvrant les différentes comédies en compétition cette année. "Il ne faut avoir aucun à priori sur les films qu'on va voir (...), sans intellectualiser quoi que soit", a expliqué celle qui s'apprête à faire son retour dans une nouvelle série de TF1, Une si longue nuit.

De son côté, sa camarade jurée Joséphine Japy était ravie d'être là, épaulée dans sa tâche par le comédien et réalisateur Ruven Alves. "C'est super de se retrouver, de voir des gens, de savoir qu'on va voir un film dans une salle, surtout une comédie." La comédienne qui s'est notamment illustrée dans Mon inconnue (2019) compte bien rester "ouverte et honnête" sur son ressenti en découvrant les films de ce cru 2022. Pour le palmarès, rendez-vous samedi prochain !