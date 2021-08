Amandine Buchard : La judokate médaillée aux JO menacée de mort : elle porte plainte

Elle a fait son coming out en 2018 et vit heureuse et épanouie avec l'Allemande Nieke Nordmeyer qu'elle fréquente depuis 2011 et qui est devenue sa femme il y a trois ans. Amandine Buchard, la judokate qui a rapporté une médaille d'argent à la France, dans la catégorie des -52kg aux JO de Tokyo, une victoire qu'elle a dédié à son défunt père, a décidé de porter plainte pour harcèlement.

Ouvertement lesbienne, la jeune femme de 26 ans, a été victime de cyberharcèlement et a été menacée de mort. Selon les informations collectées par le magazine Closer, la sportive se serait rendue lundi 2 août au commissariat du 8e arrondissement de Paris, accompagnée de sa coach, l'ancienne championne du monde en 2003, Barbara Harel.

Pour Amandine Buchard, le calvaire commence après sa défaite face à la Japonaise Uta Abe le 25 juillet. Rentrée en France avec sa médaille olympique, la judokate a reçu des messages de félicitations de la part d'un mystérieux internaute sur les réseaux sociaux...