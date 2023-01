Amandine Pellissard et son mari : un grand changement bientôt visible dans leurs vidéos X, nouveau projet

Léo s'exprime

"Je traîne beaucoup sur Twitter. Et on voit beaucoup de gens qui parlent à ma place et croient nous connaître. Mais non. Moi je vais vous dire, mes parents ont décidé de faire ça et je leur ai répondu que s'ils pensaient s'épanouir dans ce domaine, tant mieux pour eux. Je peux voir qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils font et que ça leur réussit bien. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix. S'ils ont heureux de faire ce qu'ils font, je suis heureux pour eux", a-t-il confié dans un premier temps.

Léo a ensuite assuré que depuis qu'ils étaient sous le feu des projecteurs, jamais il n'a été embêté par des camarades d'école. De même pour ses frères et soeurs. "Ils vivent tranquillement comme d'habitude, rien n'a changé. On est épanouis dans notre vie, nos parents aussi, donc c'est bien pour tout le monde. Il faut arrêter de se mettre à notre place et de parler pour nous", précisait-il également.