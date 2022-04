Amandine Petit (Miss France 2021) pousse un coup de gueule, les internautes l'applaudissent !

Elle a beau s'y connaître mieux que personne en matière de voies ferrées, la SNCF déraille beaucoup trop pour ses clients. Tous. Même Amandine Petit. Miss France 2021 est normande. Élue à Caen, la jeune femme de 24 ans a fait briller sa région tout au long de son règne avant de transmettre sa couronne et son écharpe à Diane Leyre, Miss Île-de-France. Depuis qu'elle a un peu plus de temps pour elle, Amandine Petit voyage très souvent entre Paris et sa chère Normandie. Mais, contrairement à Jean Castex, l'ancienne reine de beauté privilégie le train. Mais ce n'est peut-être plus qu'une question de temps avant qu'elle ne change de moyen de transport.

Si elle n'a rien contre le fait de voyager en train, la belle blonde commence à s'agacer des incidents à répétition qu'elle rencontre systématiquement lors de ses déplacements. Patiente jusqu'à présent, Amandine Petit a fini par pousser un coup de gueule dans sa story Instagram. Et loin d'elle l'idée de parler dans le vide puisqu'elle a tagué Hervé Morin, président de la région Normandie, la SNCF et Train Nomad, l'une des lignes qu'elle utilise régulièrement : "C'est insupportable de toujours avoir du retard sur les lignes normandes. Monsieur le président de la Normandie, après avoir loupé de nombreux rendez-vous importants suite à des lignes normandes ferroviaires en mauvais état, serait-il possible de faire quelque chose ?"