Ambre Dol (Famille nombreuses), sa fille Jade atteinte d'une maladie ? Désemparée, elle demande de l'aide

Ambre Dol n'a pas caché son inquiétude en story Instagram, jeudi 10 mars 2022. L'un de ses enfants n'est pas au meilleur de sa forme, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a donc sollicité l'aide de sa communauté.

L'épouse d'Alexandre est tracassée. Une fois de plus, sa fille aînée Jade (15 ans, née d'une précédente relation) a été victime de grosses douleurs au bas du dos. Jeudi 10 mars 2022, Ambre Dol a donc dû aller la chercher à l'école comme elle l'a annoncé à ses abonnés. "J'ai récupéré ma petite Jade, mais elle souffre encore. A chaque période de menstruations, elle a trop trop mal. Donc si vous connaissez un bon gynéco pour éliminer cette idée d'endométriose parce que c'est de grosses douleurs dans la dos qu'elle a", a-t-elle ensuite demandé aux personnes qui la suivent. Elle a également mis une case dans laquelle des propositions pouvaient être faites.

"Je voudrais éliminer cette idée de l'endométriose. Ca fait deux fois fois qu'elle va aux urgences avec des douleurs intenses. Et aux examens radiologiques, on retrouve un peu de liquide dans le bide", a aussi précisé Ambre Dol. Ce n'est en effet pas la première fois que celle qui est aussi l'heureuse maman de Maëlys, Lizandro (15, 13 et 7 ans, nés d'une précédente relation), Joaquim et Winona (3 et 2 ans) évoque la souffrance de Jade.

En novembre dernier, l'adolescente a été hospitalisée à cause de vives douleurs dans le dos et au ventre. "Il nous tarde de partir. C'est très positif pour Jade. Finalement, cela ne serait pas une maladie inflammatoire chronique. Ils ont trouvé une bactérie chez elle qui expliquerait cette inflammation du côlon. Elle doit continuer les antibiotiques pendant dix jours. On voit quand même le gastro dans deux mois pour prévoir la coloscopie pour quand même vérifier tout ça", expliquait-elle à l'époque. Malgré tout, elle avait fait un nouveau passage aux urgences récemment.