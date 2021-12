Ambre Dol (Familles nombreuses) son fils "suivi régulièrement à l'hôpital", son souci de santé révélé

La famille Dol est l'une des stars de l'émission de TF1 Familles nombreuses, la vie en XXL. Ambre y partage son quotidien avec ses cinq enfants : Joaquim, Winona (fruit de son union avec Alexandre), Jade, Maëlys et Lizandro (nés d'une précédente relation). Mais la belle blonde de 37 ans est également très active sur Instagram. Et le 2 décembre 2021, elle a révélé que l'une de ses merveilles souffrait d'un petit souci de santé.

Après le dîner, Ambre a partagé une photo de son fils Joaquim. Et en légende, elle a précisé qu'il avait "un petit problème à l'oeil depuis tout petit". La mère de famille a ensuite dévoilé en gros plan qu'un cil se trouvait au niveau de son oeil, sur le côté, et qu'il fallait se rendre chez le docteur pour l'enlever. "C'est un kyste dermoïde [un kyste bénin et sans douleur que l'on retrouve chez l'enfant, NDLR]. Il est suivi régulièrement à l'hôpital. Du coup les cils poussent régulièrement dedans. Pour lui retirer, ça devient de plus en plus compliqué", apprend-t-on en commentaire.

Le petit garçon de 3 ans n'était en effet pas très motivé à l'idée de se rendre chez le docteur afin de remédier à la situation. Il a précisé que cela lui faisait mal et que, pour éviter que le médecin ne lui touche l'oeil, il comptait l'effrayer en poussant un cri. Sa maman a donc tenté de le rassurer tant bien que mal, en assurant que le docteur lui retirerait son cil très doucement. Espérons pour eux que cela suffira.

En novembre dernier, c'est un autre souci de santé de l'un de ses enfants qu'elle révélait. Sa fille Jade (15 ans) a été hospitalisée à la suite de fortes douleurs. "Elle avait très mal dans le dos et dans le ventre. Ils lui ont fait un bilan sanguin qui montre une grosse inflammation qui à priori est bactérienne. Elle nécessite une antibiothérapie par voie veineuse. Il lui ont fait un scanner et on voit une infiltration au niveau du colon droit. Et on ne sait pas exactement à quoi c'est dû", expliquait l'épouse d'Alexandre dans un premier temps. Quelques jours plus tard, elle annonçait que sa fille ne souffrait finalement pas d'une "maladie inflammatoire chronique". Une bactérie aurait provoqué l'inflammation du côlon. "On voit quand même le gastro dans deux mois pour prévoir la coloscopie pour quand même vérifier tout ça", avait-elle conclu.