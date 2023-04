Ambre Dol (Familles nombreuses) tombée à 42 kilos : son poids fait jaser, elle annonce une petite victoire

En novembre dernier, Ambre Dol a annoncé une bien triste nouvelle : elle s'est séparée de son mari Alexandre , une rupture survenue un peu plus tôt, dans l'intimité. Le couple révélé dans Familles nombreuses, la vie en XXL avait pourtant tout l'air de former un clan des plus unis, concrétisant même leur amour lors d'un mariage célébré en 2021. Ambre Dol doit maintenant composer, pour la deuxième fois dans sa vie, avec une garde partagée pour ses enfants Joachim et Winona. Un concept qu'elle connaît bien et qu'elle pratiquait déjà avec ses trois aînés Jade, Maëlys et Lizandro, issus d'un précédent mariage.

Sans jamais révéler les raisons de sa rupture avec Alexandre, Ambre Dol a continué de s'exposer activement sur ses réseaux sociaux, gardant même toujours le sourire. Mais en réalité, la jolie blonde a traversé une période des plus compliquées, à tel point que sa santé en a pris un coup. En effet, Ambre Dol a confié avoir perdu beaucoup de poids ces derniers mois, jusqu'à ne plus peser que 42 kilos sur la balance. Son amincissement a très largement été commenté sur les réseaux sociaux et lui a valu de nombreux commentaires désagréables. Ambre Dol s'en était alors expliquée plusieurs fois. "J'ai été très maigre après la séparation, mes 42 kilos m'ont fait complexer. C'était malgré moi... je n'avais aucun appétit... je me nourrissais de doutes, de souffrance et de douleurs !", déclarait-elle notamment récemment en partageant des images d'elle en maillot de bain.

Tout le poids que j'avais perdu !

Alors, mardi 11 avril, elle était on ne peut plus ravie d'annoncer une grande nouvelle à ses abonnés : elle a repris du poids ! "Au fait : j'ai repris tout le poids que j'avais perdu ! C'est officiel ! Je suis à 49 kilos", a-t-elle indiqué en légende d'une vidéo d'elle en train de célébrer par une petite danse. Preuve irréfutable qu'Ambre Dol va beaucoup mieux.

La maman sait qu'elle sera toujours considérée comme "trop maigre" pour certains mais, aujourd'hui, elle a appris à s'accepter tel qu'elle est. "Sac d'os ou pas, je continuerai de danser. J'ai eu cinq enfants, j'ai bientôt 40 ans, et je suis bien dans ma peau. J'ai décidé d'arrêter de complexer", déclarait-elle il y a peu.