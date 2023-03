Ambre Dol (Familles nombreuses) tombée à 42 kilos après sa rupture : photos d'elle en maillot de bain, fin des complexes

La fin de l'année 2022 n'a pas été des plus joyeuses pour Ambre Dol. La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL a annoncé en novembre s'être séparée de son mari Alexandre, qu'elle avait épousé un an auparavant. Ensemble, ils semblaient pourtant former une paire parfaite et s'épanouir avec leur tribu composée de leurs deux enfants, Joachim et Winona, et des trois grands d'Ambre, Jade, Maëlys et Lizandro. Si cela a été une surprise pour la communauté de la pétillante blonde, pour cette dernière ce fut un véritable bouleversement. À tel point que sa santé en a pris un coup.

En effet, Ambre Dol a confié avoir perdu beaucoup de poids ces derniers temps, jusqu'à ne plus peser que 42 kilos. Un amaigrissement qui n'est pas passé inaperçu et qui lui a malheureusement valu plusieurs critiques. Lassée de recevoir des commentaires désobligeants sur son physique, elle s'est saisie de son compte Instagram dimanche 26 mars pour y répondre une bonne fois pour toutes. À travers une vidéo, elle a alors partagé de courtes séquences d'elle se révélant notamment en bikini ou en sous-vêtements dans une cabine d'essayage, histoire de dire qu'elle s'assumait plus que jamais. "Sac d'os ou pas, je continuerai de danser. J'ai eu cinq enfants, j'ai bientôt 40 ans, et je suis bien dans ma peau. J'ai décidé d'arrêter de complexer", déclare-t-elle.

Je me nourrissais de doutes

Et pour elle de reconnaître avoir un corps changé depuis sa rupture : "J'ai été très maigre après la séparation, mes 42 kilos m'ont fait complexer. C'était malgré moi... je n'avais aucun appétit... je me nourrissais de doutes, de souffrance et de douleurs !" Aujourd'hui, Ambre Dol est néanmoins sur la bonne pente pour retrouver la santé et surtout le bonheur :"Je ne suis pas parfaite, que ce soit physiquement ou autre, mais j'ai eu le courage de reprendre ce poids malgré les épreuves qui ont continué à se mettre sur mon chemin. J'ai eu le courage d'affronter mes problèmes et la force de me relever ! Je suis surtout une personne vraie, authentique, sincère, emphatique et bienveillante. Ceci constitue en fait ma beauté de l'âme et ça me suffit largement !"