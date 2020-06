Amel Bent : Belle déclaration à son mari avant une nouvelle épreuve

Amel Bent crève l'écran dans The Voice 2020. Samedi 6 juin, lors du grand retour de l'émission de TF1 et la demi-finale, la coach était tout particulièrement en beauté dans une robe rose bonbon Giambattista Valli dont le prix dépasse les 2500 euros.

Le lendemain, dimanche 7 juin, la chanteuse de 34 ans a passé la journée en famille, avec ses deux filles, Sofia (4 ans) et Hana (2 ans et demi) et son mari Patrick Antonelli. Ce dernier n'a pas manqué de la gâter en lui offrant un magnifique bouquet de roses blanches qu'Amel Bent a fait découvrir à ses milliers de fans sur Instagram. Dans le même temps, l'interprète de Ma philosophie a laissé place à l'émotion, adressant une très belle déclaration à celui qu'elle a épousé en 2015. "Merci de m'avoir 'faite' mère, mon amour... Tous les jours, je célèbre ce rôle, le plus beau de mon existence...", a-t-elle écrit dans l'une de ses stories.