The Voice 2020, demi-finale : Abi qualifié, des conditions exceptionnelles

L'édition 2020 de The Voice rentre déjà dans l'histoire. Après les KO, il est temps d'affronter la demi-finale et le premier prime en direct, ce samedi 6 juin 2020. Malgré le contexte actuel, tout est réuni pour un show exceptionnel. On retrouve ce soir les quatre coachs, Lara Fabian (confinée chez elle à Montréal), Marc Lavoine, Amel Bent et Pascal Obispo depuis un studio de la Plaine Saint Denis où un nouveau décor a été aménagé. Nikos Aliagas et Karine Ferri présentent d'ailleurs cette délicieuse soirée.

ATTENTION, les règles changent cette année ! Ce soir, vous avez les pleins pouvoirs. En effet, le public est chargé de désigner les 4 finalistes parmi ces 12 talents en lice. Avec cette nouvelle mécanique, vous pouvez décider de qualifier pour la finale 3 talents d'une même équipe et un ou plusieurs coachs peuvent se retrouver sans talent lors de la finale.

Ce soir, les prestations des candidats ont été diffusées en première partie de l'émission. Celle-ci avait déjà été filmée auparavant. Seuls les votes du public étaient en direct, avec la participation des quatre coachs et des douze talents par visio. Des mesures exceptionnelles prises dans le respect des règles de la distanciation sociale.

TEAM AMEL BENT

Terence : Si seulement je pouvais lui manquer, de Calogero

Ce soir, il a dédicacé sa prestation à son père, qu'il n'a pas vu depuis des années. Debout sur un carré de lumière blanc, Terence a a mis beaucoup d'émotion dans sa prestation. "C'est une prestation magnifique. Je me suis retrouvée, j'ai la même histoire", s'est émue Amel Bent. "Vous avez fait quelque chose de très sincère, c'est votre plus belle performance", a félicité Pascal Obispo.

Tom Rochet : Free de Stevie Wonder

Tom a donné une prestation pleine d'énergie pour cette reprise de Stevie Wonder. "Qu'est-ce que tu dégages ! T'es tellement solaire, lumineux. Cette compétition est rude (...) Oui j'ai fait le bon choix Tom. Je suis fière de toi, t'as bossé comme un dingue", a souligné sa coach Amel Bent.

Toni : Désenchantée de Mylène Farmer

Elle a choisi un titre de Mylène Farmer pour défendre sa place ce soir. Une interprétation marquée par sa forte emprunte vocale. "Même si y'a la voix, la beauté, c'est quoi chanter s'il n'y a pas d'engagement ? Ce que tu livres c'est... On est sur comment on a envie de changer les choses, de changer le monde. C'est que tu es en train de faire Toni. On le connait le contexte actuel", a merveilleusement résumé Amel Bent. "On entend mieux la chanson. Elle est chantée réellement. Bravo, tu mérites amplement ta place", a félicité Pascal Obispo.

TEAM LARA FABIAN

Maria Doyle : L'Hymne à l'amour d'Edith Piaf

Cette candidate aveugle américaine a choisi de chanter L'Hymne à l'amour, véritable ode à la France. Avec un accent parfaite et dans une robe dorée, cette mère de famille a donné une prestation chargée en émotion. "J'observe le même phénomène qui dépasse la tessiture vocale, c'est cette accroche céleste que tu as en toi Maria. Quelque chose en moi est devenu meilleur, grâce à toi j'ai réussi à voir la vie", a déclaré Lara Fabian devant son élève, en larmes. Les enfants de Maria l'ont accompagnée : Emmanuel était au piano et sa première fille Shannon au violon.

Gustine: Wicked Games de Chris Isaak

Toujours avec sa fidèle harpe, Gustine a repris le mythique Wicked Games. Une somptueuse prestation tout en délicatesse et classe saluée par les coachs. "Tu produis de la dentelle musicalement. Il y a quelque chose qui me touche profondément. Il y a une complexité, une richesse", a félicité Lara Fabian. Marc Lavoine a lui aussi été bluffé et a salué un "niveau de dingue".

Cheyenne : Listen de Beyoncé

Dans une longue robe blanche, Cheyenne reprend ici un classique de Beyoncé avec sa propre personnalité. "Tu te mets dans les bras du public, tu t'es lancée de la falaise (...) Pour moi tu es The Voice. On t'a écouté ce soir, on a volé avec toi, Bravo Cheyenne", a félicité Lara Fabian en duplex de Montréal, admirative. Amel Bent s'est dite "heureuse" que Cheyenne réalise "enfin son rêve". Un joli moment.

TEAM PASCAL OBISPO

Verushka : I Will Survive de Gloria Gaynor

Dans une robe scintillante et argentée, cette originaire du Congo a livré une prestation puissante saluée par les coachs. "Elle n'a pas arrêté de montrer son talent sur scène ! C'est ta meilleure prestation depuis le début", a salué Pascal Obispo, très fier de Verushka.

Baby J : Set fire to the rain d'Adele

Cette pétillante brune a choisi un des plus grands tubes d'Adele pour défendre sa place à la finale de The Voice. Enfermée dans un carré de pluie, Baby J a une fois de plus montré l'étendue de sa puissance vocale. "J'ai été embarqué par son énergie et sa volonté à toute épreuve (...) Bravo !", a félicité son coach Pascal Obispo. Une prestation qui a d'ailleurs emballé Marc Lavoine.

Abi : What a wonderful world de Louis Armstrong

Un merveilleux moment qu'a offert Abi ce soir, tout en douceur et volupté. "Tu incarnes pour moi la pureté et la beauté. Quand je t'entend chanter... Tu fais de l'effet à beaucoup de gens. Il faut que tu en ai conscience. C'est très difficile de faire ce que tu fais. Tu m'as encore fait pleurer", a félicité Pascal Obispo. Amel Bent a également été impressionné par Abi et son intelligence musicale.

TEAM MARC LAVOINE

Antony Trice : Hallelujah de Leonard Cohen

Anthony Trice a choisi cette somptueuse chanson en hommage à sa soeur décédée. "Il a beaucoup travaillé (...) Il a cette présence, cette densité. Tu es arrivé à une sorte de chose parfaite", a souligné Marc Lavoine, qui déplore toutefois des fragilités. Lara Fabian a souligné la "simplicité volontaire" de sa prestation.

Ife : Ne me quitte pas de Jacques Brel

Ife reprend ce classique dans un style inédit jusqu'à présent. Une revisite étonnante. "Ce qui est formidable avec Ife, c'est que c'est un homme déterminé et extrêmement ouvert à tout dialogue. On est connectés. Sur cette chanson très difficile, il a été un chanteur absolu", a complimenté son coach, Marc Lavoine, qui n'a "jamais vu" ce genre de performance sur cette chanson.

Anthony Delie : S.O.S d'un Terrien en Détresse de Daniel Balavoine

Assis au piano sous une fumée nuageuse, Anthony Delie a livré une prestation émouvante dans ce plateau teinté de bleu. Amel Bent a été très émue par sa prestation. "Je suis très heureux d'avoir pu travailler avec Antoine, il travaille énormément, je suis très fier (...) je trouve qu'il a fait quelque chose de très beau", a félicité Marc Lavoine. Lara Fabian l'a d'ailleurs qualifié d' "exceptionnel".

En fin d'émission, un hommage à Christophe a été rendu par les quatre coachs, qui ont repris Les mots bleus.

Les candidats qualifiés pour la finale du samedi 13 juin 2020 sont : Abi, Antoine Delie, Gustine et Tom Rochet.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES À LA FIN DU PRIME :

Équipe d'Amel Bent : Tom Rochet

Équipe de Lara Fabian : Gustine

Équipe de Pascal Obispo : Abi

Équipe de Marc Lavoine : Antoine Delie