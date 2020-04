Laeticia Hallyday marquée "à jamais", rend hommage à Christophe

Les dernières nouvelles de Christophe données par sa femme Véronique Bevilacqua, pour annoncer son transfert dans un hôpital de Brest, ne laissaient pas présager une issue heureuse. Le miracle n'a malheureusement pas eu lieu. Atteint du Covid-19 et placé depuis plusieurs semaines en réanimation, le chanteur de 74 ans s'est éteint dans la soirée du jeudi 16 avril 2020 des suites d'un emphysème (une maladie pulmonaire). La tristesse nouvelle a été annoncée par sa femme, dont il était séparé depuis vingt ans mais dont il n'avait jamais divorcé, et sa fille Lucie à l'AFP. "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné. Aujourd'hui, les mots se lézardent... et tous les longs discours sont bel et bien futiles", ont-elles fait savoir dans un communiqué.

Alors que les hommages n'ont pas tardé à tomber en nombre suite à l'annonce de la mort de Christophe, Laeticia Hallyday s'est exprimée à son tour dans l'après-midi du vendredi 17 avril. Un hommage plus tardif que les autres en raison du décalage horaire. La maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) vit à Los Angeles, dans le quartier de Pacific Palisades, où elle est confinée depuis la pandémie de coronavirus a frappé la Californie.

Laeticia Hallyday a choisi de réagir à la disparition de Christophe sur Twitter et dans ses stories Instagram. Elle y a publié une photo en noir et blanc de l'interprète des Paradis perdus ou encore d'Aline aux côtés de son défunt époux.Johnny Hallyday y apparaît avec le sourire, la main sur l'épaule de Christophe. "Immense tristesse. Pensées à sa famille, ses fans. Sa musique, sa gentillesse et son humilité m'ont marquée à jamais. Les gens qu'on aime sont éternels et tu l'es. Merci #Christophe. Today you will meet again in Heaven. (Aujourd'hui vous vous retrouverez à nouveau au paradis). On ne t'oubliera pas, il t'attend et vous allez bien vous marrer", a-t-elle écrit sur Twitter. "Il avait encore tant à partager", a-t-elle ajouté sur Instagram, avant de partager ses mythiques Mots bleus. Autant de mots qui ne manqueront pas de toucher les proches et les fans de Christophe...