Amel Bent : Décolleté XXL et pose sensuelle, elle étonne ses fans

Sublime, Amel Bent a partagé une nouvelle photographie en crop top liberty le 21 août 2020 sur Twitter. Très sexy, la coach de The Voice a osé le maxi décolleté pour le plus grand bonheur de ses fans. Conquis par les formes opulentes de l'interprète du titre Ma philosophie, les internautes ont rapidement liké et commenté la publication, complimentant tous la silhouette parfaite d'Amel. "Celui-ci en met vraiment plein les yeux. Magnifique Amel", "Magnifique, sublime, de plus en plus belle. toujours aussi craquante", "La plus belle des mamans" ont par exemple écrit certains fans de l'artiste. Actuellement en vacances avec son mari Patrick Antonelli et leurs deux filles, Sofia (4 ans) et Hana (2 ans et demi), Amel poste régulièrement des clichés de son séjour en famille mais aussi de ses looks d'été.