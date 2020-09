Amel Bent terrifiée, ce plat qu'elle teste pour la première fois : "J'ai peur !"

Ah les fruits de mer ! Un délice en bouche qui rappelle les douces effluves de l'océan... Passion culinaire pour certains, phobie gustative pour d'autres, les huîtres font partie de ces mets qui divisent les amateurs de gastronomie française. Ce n'est certainement pas Amel Bent qui dira le contraire. La coach de The Voice a goûté sa première huître le 26 septembre 2020 dans un restaurant. Filmée par ses amis, la chanteuse de 35 ans commence, hésitante, à tenir le crustacé entre ses doigts, légèrement tremblants. "Je peux pas", chuchote-t-elle tout en fixant l'intrigant fruit de mer posé dans sa main.

"Allez ! si tu vomis c'est mon rêve !", souffle l'un de ses proches, visiblement amusé par le spectacle. "J'ai peur", s'exclame l'artiste, avant d'enfourner sans préavis le mollusque. "Faut gober", lui conseille son ami, alors qu'Amel fait quelques grimaces qui semblent indiquer qu'elle n'est pas vraiment fan de cette expérience culinaire... Finalement, la maman de Sofia (4 ans) etHana (2 ans et demi) avale sec son huître et en profite pour boire les quelques résidus restés au fond du coquillage. La story ne dit pas si Amel a finalement apprécié ou non son frugal repas.

A défaut de la retrouver jurée de Top Chef, les fans d'Amel Bent pourront bientôt la retrouver dans l'émission 300 Choeurs chantent Dassin, initialement programmée le 25 septembre, puis remplacée par un documentaire rendant hommage à Juliette Greco. L'artiste interprètera plusieurs tubes de Joe Dassin en compagnie d'autres stars de la musique comme Louane, Patrick Bruel,Julie Zenatti ou encore Amir.