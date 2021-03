Amel Bent (The Voice 2021) face à un terrible regret : "Oui on peut se louper"

Samedi soir, dès qu'elle a entendu la très belle voix de la jeune Julie pour la dernière session d'auditions à l'aveugle de The Voice 2021, Amel Bent a tout de suite eu envie de buzzer et puis son voisin de fauteuil, Florent Pagny , lui a conseillé de prendre le temps de réfléchir. Si bien qu'une fois que la candidate de 21 ans en avait fini avec sa douce interprétation de Believe de Cher, aucun coach ne s'est finalement retourné. Une déception forcément pour Julie puisqu'elle espérait taper dans l'oreille d'au moins un coach et Amel Bent semblait prédestinée à succomber à sa très belle voix.

Suite à la diffusion de cette dernière session d'auditions à l'aveugle, la chanteuse de 35 ans a tout de suite regretté de ne pas avoir retenu Julie. "Olalala Julie, je comprends pas ce qu'il m'a pris là. Je suis complètement passée à côté. Oui on peut se rater après des heures d'auditions ! Pour moi c'est le cas-là !", a écrit Amel Bent dans sa story. Julie a pris connaissance du commentaire de la coach et lui a répondu : "Merci @amelbent la prochaine fois c'est pour moi." "Ouiiii il faut que tu reviennes", a, à son tour, répondu Amel Bent.

Si la coach a autant douté, c'est notamment parce que son équipe était déjà complète et que même si elle savait qu'elle pouvait encore repousser un peu le compteur, il restait encore quelques Talents à découvrir.

Suite à son élimination, Julie a reçu des mots bienveillants de Nikos Aliagas sur Twitter. "Bonne chance pour la suite Julie !", a écrit l'animateur.