Amel Majri a accouché ! Grande première pour une joueuse de l'équipe de France en activité !

Il y a un début à tout et Amel Majri vient de devenir une pionnière de son sport ! À 29 ans, la jeune femme, qui évolue actuellement à l'Oympique lyonnais, est devenue maman pour la toute première fois. Cadre de l'équipe de France, avec laquelle elle compte 63 sélections, la jeune femme est devenue du même coup la première joueuse des Bleues à devenir maman alors que sa carrière n'est pas encore terminée. Une magnifique nouvelle et une grande première qui, on l'espère, en amènera d'autres !

Alors que l'équipe de France s'apprête à débuter l'Euro 2022, les joueuses seront certainement ravies d'apprendre que leur coéquipière est devenue maman d'une petite Maryam. C'est son club, l'Olympique lyonnais, qui a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. "Félicitations à Amel Majri pour la naissance de sa petite Maryam Une nouvelle Fenotte dans la famille. La relève est assurée", se réjouit le club de Jean-Michel Aulas, en publiant une jolie photo de sa joueuse à l'époque où elle avait encore le ventre bien rond.

Un retour à la compétition prévu pour octobre

Pour l'équipe de Lyon en revanche, cette naissance n'est pas une première. Sa coéquipière Sara Björk Gunnarsdóttir a eu un bébé en novembre dernier, ce qui était, là encore, une grande première. Après ce bel évènement, Amel Majri va pouvoir pouponner quelque temps et après il sera temps de reprendre le chemin de l'entraînement. Après une blessure très sérieuse en novembre dernier, elle avait repris l'entraînement en février dernier, mais invitée sur le plateau de l'émission Tant qu'il y aura des Gones en mai, elle a indiqué que son retour à la compétition se ferait certainement fin octobre.