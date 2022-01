Olympique lyonnais : Le club annonce la grossesse d'une joueuse !

La footballeuse professionnelle Amel Majri, va devenir maman ! Et contrairement à l'ex footballeuse Hope Solo, la française n'a pas attendu de raccrocher les crampons pour être enceinte.

C'est une première pour l'histoire du foot français. Jamais, en effet, une joueuse de football de l'équipe de France n'avait eu un enfant durant sa carrière. C'est bientôt chose faite avec Amel Majri, 28 ans et 66 sélections pour les bleues. C'est par un communiqué de son club l'Olympique lyonnais que la nouvelle est tombée. La joueuse, dont on avait découvert le surnom à l'occasion de la coupe du monde 2019, ne s'est pas encore exprimée sur les réseaux sociaux.

Indisponible sur blessure depuis de longues semaines, l'Olympique lyonnais a assuré mettre "tout en oeuvre pour accompagner sa joueuse durant les prochains mois".

La joueuse, qui a gagné 6 ligues des champions et 10 titres de champions de France avec le club rhodanien pourra compter sur le soutien de ses dirigeant et coéquipières, comme l'affirme le communiqué publié par l'OL sur son site : "Cette semaine, l'internationale française a annoncé sa grossesse à la direction du club, son staff et ses coéquipiers qui se réjouissent et partagent son bonheur dans cette nouvelle aventure qui l'attend". Le club a confirmé que sa joueuse "continuera d'être suivie de près par le staff médical du club pour poursuivre sereinement sa grossesse et la rééducation de son genou gauche, opéré en octobre dernier à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral externe".

C'est la deuxième naissance qui concerne une joueuse de l'olympique lyonnais puisqu'il y a deux mois, c'est l'islandaise Sara Bjork Gunnarsdottir qui a accouché d'un petit garçon.

L'annonce égayera l'image du football féminin français, touché par une sombre histoire d'adultère et de règlements de comptes.

L'équipe de France, qui pourra compter sur le soutien d'un ancien Président de la République, disputera l'euro 2022 en Angleterre du 6 au 31 juillet. Les Françaises débuteront la compétition par un affrontement contre l'Islande.