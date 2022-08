Amélie Nothomb, ex anorexique : "Je suis la preuve qu'on peut s'en sortir à 100%", elle se confie

Serait-ce une nouvelle Amélie Nothomb qui s'apprête à assurer sa trentième rentrée littéraire ? Sans chapeau extravagant, sans rouge à lèvres brillant, l'autrice belge semble changée, sans doute plus calme et apaisée après une période difficile marquée par la mort de son père. Il faut dire que le sujet de son nouveau roman, Le livre des soeurs, elle le connait par coeur : l'ouvrage explore en effet sa relation avec son aînée Juliette, dont elle est très proche et avec qui elle partage la passion de l'écriture.

Une soeur avec qui elle est fusionnelle depuis l'enfance et qui l'a aidée à surmonter les défis les plus difficiles, notamment l'anorexie dont elle a souffert pendant plusieurs années après une agression. En interview exclusive avec nos confrères du magazine Paris Match, elle a accepté de revenir sur le sujet, puisque l'un des personnages de son roman est touché par cette maladie. "J'ai moi-même souffert de cette maladie. Durant mon adolescence, la nourriture était devenue une inquiétante étrangeté", raconte-t-elle avec sa façon si particulière d'utiliser les mots. "Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de lectrices – et même de lecteurs - anorexiques qui m'écrivent pour me demander conseil. J'aimerais les aider mais je n'ai pas les clefs. Le seul message d'espoir que je peux leur envoyer : je suis la preuve qu'on peut guérir à 100% de l'anorexie. Quand j'avais 15 ans, j'aurais tout donné pour que quelqu'un vienne me dire qu'on peut s'en sortir".

Un message qui devrait faire du bien à ses lecteurs, surtout qu'Amélie Nothomb n'a jamais été du genre à se contraindre à des modes ou à des règles : pendant des années, la Belge était même souvent vêtue d'habits et de chapeaux excentriques qui avaient fait sa renommée. Pourtant, rien de tout ça n'avait été réfléchi. "Je n'ai jamais cherché à me construire un personnage", raconte-t-elle en effet dans la même interview, assurant qu'elle "n'en veut pas du tout" à Laurent Ruquier d'avoir tenté de la faire passer pour une excentrique. "Simplement, j'étais très mal dans ma peau et il a fallu que j'apparaisse. C'était comme sauter en parachute... sans parachute. Si je porte moins de chapeaux aujourd'hui, c'est parce que je vieillis et que ça me va moins bien". Une explication à son nouveau look !

Paris Match, édition du 18 août 2022.