Amélie Nothomb, violée par 3 hommes, a sombré dans l'anorexie : ses terribles confidences

"Ma vie est très difficile mais je suis quelqu'un d'heureux aujourd'hui", lâche avec franchise la romancière Amélie Nothomb dans les pages du Parisien. La Belge, qui lance la rentrée littéraire avec Premier sang - ouvrage dans lequel elle se glisse dans la peau de Patrick, son père mort en mars 2020 -, a connu quelques coups durs dans la vie en dehors du beau succès qu'elle rencontre en librairie. Un drame restera notamment gravé dans sa chair et sa mémoire : le viol dont elle a été victime adolescente.

Fille de diplomate, Amélie Nothomb a passé beaucoup de temps à l'étranger, notamment au Japon, expérience lui ayant inspiré son livre culte Stupeur et Tremblements. Elle a aussi passé un moment au Bangladesh "où sa vie a basculé quand elle avait 12 ans", relate Le Parisien. Et pour cause : "C'est dans ce pays, sur une plage, qu'elle s'est fait violer par trois hommes..." Un drame sur lequel elle est revenue. "Ma mère est allée me repêcher, elle m'a sauvée, et tout ce qu'elle m'a dit c'est pauvre petite. Mais heureusement, car sinon, je croirais avoir rêvé", dit-elle.

Amélie Nothomb, alors jeune fille au moment de ce viol, subira inévitablement des conséquences mentales mais aussi physiques par la suit, refusant de s'alimenter. "L'anorexie a agi comme une chimiothérapie. Quand il est question de ces personnes qui m'ont fait du mal, j'éprouve un profond néant. Je ne me suis jamais inscrite dans un discours victimaire, et cela m'a permis d'avancer. Ma vie est très difficile mais je suis quelqu'un d'heureux aujourd'hui. Terriblement amoureuse aussi", ajoute la romancière.

En effet, alors qu'elle avait expliquée il y a quelques années de cela être célibataire, Amélie Nothomb a depuis trouvé l'amour. Elle partage sa vie et son quotidien avec un mystérieux compagnon qui aime comme elle, la musique métal !