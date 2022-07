Amir : Rare vidéo de son petit Mikhaël, 3 ans, prêt à prendre sa place !

Un magnifique moment de vie, au naturel, entre Amir et son fils aîné qui est plutôt rare sur les réseaux sociaux : même s'il parle parfois de sa famille, le chanteur reste plutôt discret et ne montre jamais les visages de ses deux fils, Mikhaël, qui a donc eu trois ans en février et Or, né le 3 juillet dernier, et donc l'ancien participant à l'Eurovision avait dévoilé le prénom une semaine plus tard dans un joli message sur Instagram.

"Ce petit mot qui veut dire 'Lumière' dans la langue de mes ancêtres. Je ne sais pas si c'est ton beau visage ou si on t'a simplement choisi un rôle, mais ce nom te va à ravir mon fils", avait-il écrit en légende d'une photo avec son nouveau-né, qu'il doit pouponner avec sa femme Lital depuis la naissance.

Mais pas question pour autant d'arrêter de chanter : Amir sera en concert au mois d'août partout en France... et en profitera sûrement pour prendre un peu de vacances en famille. Son fils est presque prêt pour le remplacer de toute façon !