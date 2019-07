Anaïs Camizuli enceinte, de "grosses démangeaisons" : "On ne sait pas pourquoi"

Anaïs Camizuli a tenu à rassurer ses fans, ce jeudi 18 juillet 2019. Sur Instagram, la gagnante de Secret Story 7 a rappelé qu'elle était actuellement sous surveillance, dans le cadre de sa première grossesse. Et elle a donné plus de détails.

"J'ai fait pas mal de retours entre la maternité et la maison parce que je dois être suivie. Je n'ai pas la cholestase, j'ai fait tous les examens nécessaires. En revanche, j'ai toujours des démangeaisons qui m'empêchent de dormir la nuit. Je fais de grosses crises de démangeaisons, ça me gratte tout le corps. Ils ne savent pas d'où ça vient, c'est pour ça que je suis suivie", a confié la Marseillaise de 31 ans. Anaïs Camizuli a ensuite précisé qu'à tout moment, la cholestase pouvait se réveiller. Tous les deux jours, elle a donc droit à une prise de sang afin de vérifier que tout est en ordre.

"Si jamais la cholestase se réveille, (...) il y aura un déclenchement. Mais pour le moment on y est pas encore", a déclaré la femme de Sultan. En attendant, Anaïs Camizuli tente de se reposer dès qu'elle le peut. Mais avec ses allers-retours à l'hôpital, elle a bien du mal à dormir. "J'arrive à la fin de ma grossesse, donc ça commence à être fatigant", a-t-elle admis auprès de ses abonnés.

C'est le 16 juillet dernier que l'ancienne habitante de la Maison des Secrets a évoqué pour la première fois cet éventuel souci de santé qui se caractérise par une diminution de la sécrétion biliaire pouvant provoquer un ictère (jaunisse). "Je n'étais pas trop présente, car j'étais sous surveillance pendant 24 heures. On m'a fait des examens plus approfondis, car ils avaient peur de la cholestase. Finalement, tout va bien, donc ils me laissent sortir. Mais c'est quand même à surveiller", racontait-elle.

Pour rappel, Anaïs Camizuli attend une petite fille. Elle a officialisé sa grossesse le 26 janvier dernier en postant une photo sur laquelle on pouvait apercevoir son beau baby bump.