André Manoukian très ému : sa fille Julie, reine de la discrétion, le surprend sur France 2

Clap de fin pour l'émission Je t'aime etc., présentée par Daphné Bürki depuis plus de trois ans. Le mardi 15 décembre 2020, la présentatrice a dû faire ses adieux à son siège, son plateau et ses chroniqueurs favoris. Et forcément, cette dernière était pleine d'émotion et de surprises. André Manoukian, présent depuis les premières heures du show de France 2, a eu droit à la visite surprise d'une personne qui n'accepte jamais d'apparaître à l'écran : sa fille de 38 ans, Julie.

Elle est d'abord intervenue dans l'ombre, à visage couvert. Mais après avoir répondu à quelques questions, son identité est devenue une évidence. "Je suis venue essentiellement pour voir la tête qu'il ferait parce que je me doutais qu'il ne s'y attendrait pas", a-t-elle expliqué à son hôte, en s'installant auprès de son père. Il faut dire que Julie Manoukian est extrêmement discrète. Directrice de production, réalisatrice du film Les Vétos en 2019, elle a pour habitude de rester à l'arrière des caméras. Ce qui ne l'a pas empêché d'évoquer, malgré la gêne que lui procurent les caméras, quelques souvenirs de jeunesse.

C'est aussi celui avec qui on peut prendre sa première cuite

"Comme papa, il y a le papa de la petite enfance qui est toujours en retard à l'école, pressé mais qui se rattrape en passant des heures à raconter des histoires quand on fait de la rando par exemple, a-t-elle expliqué. Et puis à l'adolescence c'est celui qui fout la honte parce qu'il crie quand il vous voit dans la rue ou qu'il arrive en retard au conseil de classe avec le téléphone qui sonne. Mais c'est aussi celui avec qui on peut prendre sa première cuite. C'est un papa qui a de l'ambition pour ses enfants, qui leur a fait croire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et en même temps c'est celui qu'on appelle quand le monde fait peur."

Je suis fier d'elle

André Manoukian est père de trois enfants. Julie, sa fille aînée, est le fruit de ses amours avec sa première épouse Sophie. Quant à Anton et Aris, nés en 2000 et 2002, il les a eu avec sa compagne actuelle, la yogathérapeute canadienne Stéphanie. "Je suis fier d'elle parce qu'elle est scénariste et réalisatrice quand même, c'est beau, a conclu le musicien, très ému par la présence de Julie. Mon bébé. On se voit dimanche mon bébé ?". Vivement le week-end...