Andy Murray : Sa femme Kim Sears s'est sacrifiée pour lui

C'est l'un des plus beaux come-backs sportifs de ces dernières années. Après plus de quatre années d'absence à Wimbledon, son jardin où il a déjà remporté le titre à deux reprises, Andy Murray est en train de revenir à son meilleur niveau. Écossais de 34 ans affronte Denis Shapovalov aujourd'hui et compte bien montrer qu'il est de la trempe des grands, à l'image de Roger Federer ou Rafael Nadal, qui continue à performer malgré le poids des années. Si la réussite du champion émerveille la planète tennis, sa femme, Kim Sears, n'est pas en reste. Très présente dans sa vie, elle est aux premières loges pour assister à ce retour en grâce et elle n'hésite pas à donner de la voix pour encourager son mari, malgré le fait qu'elle ait donné naissance à leur quatrième enfant il y a seulement quelques semaines.

Une femme dévouée et aimante, comme Andy l'a reconnu en 2015 lors d'une interview avec le New York Times, quelques temps après que le couple se soit marié. Constamment scrutée par la presse lors des matchs de son mari, Kim avait du mal avec toute cette attention. "Je sais qu'elle n'aime pas ça et qu'elle n'en veut pas. On n'a jamais voulu ça. Ce n'est pas quelque chose qu'elle recherche", expliquait celui qui est revenu d'une sérieuse blessure à la hanche.

Je pense que c'est une des choses qu'elle a sacrifié, un petit peu, pour notre relation

Pas intéressée par une exposition médiatique, Kim Sears a toujours voulu rester discrète. "Elle n'aime pas être dans les journaux et que les gens commentent sa tenue ou son allure et tout ce genre de choses", détaillait le tennisman. Une épouse avec une tête bien faite puisqu'elle a étudié la musique et les arts à l'université de Sussex. "Je pense que c'est une des choses qu'elle a sacrifié, un petit peu, pour notre relation, et j'apprécie ça énormément", assurait le double vainqueur des Jeux Olympiques.