Angelina Jolie et sa relation amoureuse avec Jenny Shimizu : "Je l'aurais épousée..."

À 46 ans, Angelina Jolie a connu plusieurs belles histoires d'amour depuis les années 1990. Parmi elles, on se souvient évidemment de sa longue relation avec Brad Pitt, le père de ses six enfants avec qui elle est aujourd'hui en guerre devant les tribunaux... La fille de Jon Voight n'est pas qu'une séductrice puisqu'elle a également une très belle carrière d'actrice et on pourra l'apercevoir dans Maléfique, diffusé ce mardi 27 juillet sur M6.

Si sa plus grande histoire d'amour s'est terminée en 2019, Angelina Jolie a connu d'autres très belles romances. Mariée avec l'acteur britannique Jonny Lee Miller dans les années 90, elle a également connu une longue relation avec Billy Bob Thornton, de vingt ans son aîné. Si la plupart de ses histoires ont été avec des hommes, la belle brune est également sensible au charme des femmes.

En 1996, alors sur le plateau de tournage du film Foxfire, Angelina Jolie fait la rencontre de Jenny Shimizu, une actrice et top model américaine aujourd'hui âgée de 54 ans. Entre elles, c'est le coup de foudre, comme l'expliquera Angelina Jolie plus tard dans le magazine Girlfriend. "Je suis tombée amoureuse d'elle à l'instant où je l'ai vue. Je l'aurais épousée si je n'avais pas épousé mon mari", assure-t-elle, malgré la relation plutôt brève qui va lier les deux femmes, puisqu'elles ne resteront ensemble que quelques années.

Dans une interview télévisée, Angelina Jolie est revenue sur cet amour marquant, le premier avec une femme. "J'étais surprise car tout à coup, j'avais ces sentiments que je n'avais eu jusqu'alors que pour des hommes. Et je les avais pour elle", raconte-t-elle.

