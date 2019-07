Angelina Jolie : Maman poule, elle fait des folies pour ses filles

Angelina Jolie (44 ans) ne refuse rien à ses enfants. Et ce qu'elle préfère, ce sont les virées shopping avec sa famille. Aperçue à Los Angeles dans le centre commercial Century City le 23 juillet 2019, la maman était avec Vivienne et Zahara. Habillée de façon casual pour être à l'aise lors d'éventuels essayages, l'ex de Brad Pitt semble adorer faire du lèche-vitrine avec ses deux filles.

Il y a quelques jours déjà, l'actrice de Tomb Raider avait offert un beau cadeau à Vivienne. La petite fille de 11 ans désirait un animal de compagnie. Elle n'a apparemment pas eu beaucoup d'efforts à fournir pour convaincre sa mère qui lui a acheté un petit lapin le 17 juillet 2019. À la sortie d'une animalerie, la fille de l'actrice semblait plus que ravie de tenir enfin son nouveau compagnon dans ses bras.

Mais si l'actrice de Mr et Mrs Smith offre de nombreux présents à ses enfants, c'est aussi parce qu'elle va bientôt devoir s'absenter. Angelina Jolie se rendra cet été au Nouveau-Mexique pour le tournage du film Those Who Wish Me Dead. C'est d'ailleurs Brad Pitt (55 ans) qui s'occupera des enfants pendant son absence. Depuis leur divorce entamé en septembre 2016, c'est la première fois que le papa pourra passer du temps seul avec ses enfants. Une source proche de la famille a d'ailleurs déclaré au Sun : "C'est un grand pas pour eux et les enfants, qui n'ont eu que peu de temps avec Brad depuis la séparation."

L'interprète de Maléfique va également préparer le nouveau projet cinématographique Disney avec le futur film Maleficent: Mistress of All Evil. Mais ce n'est pas tout ! Angelina l'a annoncé le 20 juillet 2019 au Comic Con de San Diego... elle s'apprête à rejoindre l'univers Marvel ! Angelina jouera le rôle de Thena dans le film The Eternals.

Un calendrier de travail décidément chargé pour cette maman qui compte bien savourer ses derniers instants en famille à Los Angeles.