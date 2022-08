Angelina Jolie : Ses fils à la rescousse pour son prochain film, explications

Without Blood, c'est le nouveau film réalisé par Angelina Jolie, avec Salma Hayek et Demian Bichir, qui évoque "La quête de vengeance d'une jeune fille en période de conflit au coeur de la campagne italienne" peut-on lire sur le site d'Allociné. Pour mener à bien l'élaboration de ce long-métrage, l'ex-femme de Brad Pitt a décidé de faire appel à ses deux fils Maddox (21 ans) et Pax (18 ans) sur le tournage.

Ils ont travaillé en tant qu'assistant réalisateur, afin de faire le lien entre leur mère, réalisatrice du film, et le reste de l'équipe. Pax avait a déjà collaboré par le passé avec sa mère. C'était sur son film dramatique de 2017 First They Killed My Father. Il avait alors filmé des plans fixes. Pour ce nouveau projet, il était donc assistant de sa mère avec son frère mais également chargé de prendre des séquences de ce qui se passait en coulisses.

"Nous travaillons bien ensemble. Quand ton équipe de tournage est au top, on a l'impression d'être dans une grande famille, donc c'était naturel" a déclaré la jolie brune au magazine People après avoir été interrogée sur cette collaboration avec ses enfants.

Une maman comblée

Des enfants qui la rende très fière, en témoigne cette vidéo prise il y a quelques jours devant le Spelman College, l'une des plus grandes universités des États-Unis, où on l'aperçoit en train de retenir ses larmes en réalisant que sa fille de 17 ans Zahara va intégrer ce prestigieux établissement dès la rentrée. "Je ne vais pas encore pleurer... Je suis tellement excitée" peut-on l'entendre dire alors qu'elle est filmée par le vice-président de cette école : Darryl Holloman.

Encore plus récemment, elle était photographiée à la sortie d'une épicerie en compagnie de son fils Knox, qui portait gentiment les courses de sa mère jusqu'à leur voiture. Leur complicité n'avait alors échappé à personne. Une jolie famille qui semble donc rendre très heureuse l'actrice, qui est également la maman de Vivienne (14 ans et jumelle de Knox) et de Shiloh (16 ans), en plus de Maddox (21 ans), Pax (18 ans) et Zahara (17 ans).