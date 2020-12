Angelina Jolie : Son sosie zombie l'appelle à l'aide, elle risque dix ans de prison !

L'année a été compliquée pour Angelina Jolie. Entre ses filles envoyées à l'hôpital, l'absence de son aîné à la maison et son divorce houleux avec Brad Pitt, la comédienne a difficilement trouvé le temps de souffler. Mais ça pourrait être pire. Son sosie zombie, par exemple, peine fort à sortir la tête de l'eau. Fatemeh Khishvand, connue sous le nom de Sahar Tabar, encore plus connue pour avoir subi plus d'une cinquantaine d'opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à son modèle, est actuellement en prison en Iran. Et elle n'est pas prête d'en sortir.

Sa blague n'a été que de courte durée. Fatemeh Khishvand est devenue un phénomène sur les réseaux sociaux en devenant le sosie zombie officiel d'Angelina Jolie grâce aux bistouris et à une sacrée couche de maquillage. Mais en octobre 2019, la jeune femme originaire de Téhéran a été incarcérée, accusée de blasphème, d'incitation à la violence, à la corruption et d'enrichissement illégal en même temps que deux autres influenceuses Instagram. Une situation qui s'aggrave quand on sait qu'elle devrait rester enfermée derrière les barreaux pendant dix années supplémentaire.

La journaliste Masih Alinejad, qui a eu l'occasion de parler à l'avocat de Fatemeh Khishvand, a effectivement appris que sa peine durerait plus longtemps que prévu sans être vraiment justifiée, puisqu'elle aurait "promu publiquement la corruption". "Dix ans de prison pour avoir utilisé du maquillage et Photoshop, rappelle-t-elle sur son compte Twitter. Sa mère pleure tous les jours et tente de rendre sa liberté à sa fille innocente. Chère Angelina Jolie. Nous avons besoin de votre voix. Aidez-nous."

Impuissante, Masih Alinejad demande effectivement à l'actrice d'intervenir en espérant que sa notoriété puisse sortir la jeune femme de cette situation. "Nous devons rester unies contre cet apartheid sexiste", supplie-t-elle. Enfermée dans de sordides conditions, Sahar Tabar a récemment attrapé le coronavirus en prison, alors qu'une demande libération provisoire avait été envoyée pour éviter ce genre de drame. Espérons qu'Angelina Jolie entende parler de cette terrible histoire...