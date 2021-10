Angelina Jolie sublime lors du Festival international du film de Rome

Ce 24 octobre 2021, tout le gratin hollywoodien était présent à l'occasion de la 16e édition du célèbre Festival international du film de Rome, en Italie. Les spectateurs ont d'ailleurs pu compter sur la présence d'Angelina Jolie qui a fait le déplacement pour la promotion du prochain film Marvel, Les Éternels, prévu en salle le 3 novembre prochain.

Sur le tapis rouge, Angelina Jolie a d'ailleurs suscité tout l'intérêt des photographes présents. Habillée d'une robe noire, très moulante, la mère de six enfants est apparue divine. Parfaitement valorisée sa tenue, la star américaine a présenté un look à la fois sensuel et élégant dans lequel elle dévoile une épaule dénudée. Aux côtés du casting du film - notamment auprès de Kit Harington et Gemma Chan - l'actrice de 46 ans a véritablement fait sensation.

Côté vie privée, l'ex épouse de Brad Pitt semble avoir eu un véritable coup de boost dernièrement. Et pour cause, de nombreuses rumeurs racontent dans la presse américaine que la belle brune revoit un de ses anciens époux : Jonny Lee Miller. En octobre dernier, la comédienne a d'ailleurs été repérée auprès de son ex lors d'une sortie dans les rues californiennes. Pour rappel, le duo aperçu en train de récupérer à manger avant qu'ils ne se dirigent vers la maison de la mère de famille, située à Beverly Hills. Monsieur a d'ailleurs conduit Madame jusqu'à son domicile en voiture... et l'a ensuite rejoint afin de profiter du dîner.

En juin dernier, à l'occasion d'un rapide séjour à New-York, les deux anciens amoureux ont également été vus dans un célèbre restaurant de la grosse pomme. Aperçue avec une bouteille de vin à la main, cette dernière s'est rendue dans le quartier de Dumbo, à Brooklyn afin de rejoindre son ancien-époux. Une histoire d'amour qui avait pris place lors du tournage du film Hackers, en 1995, et qui a donné lieu à un mariage l'année suivante. Sont-ils sur le point de se remettre ensemble ? Affaire à suivre...