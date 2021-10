Angelina Jolie victime d'un drôle d'accident capillaire... en plein tapis rouge

Actuellement en pleine tournée promo pour la sortie du très attendu nouveau film des studios Marvel, Angelina Jolie a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge du Festival du Film de Rome, le 24 octobre 2021. Entourée de ses filles Zahara et Shiloh (16 et 15 ans), l'actrice a pris part à la première du film Les Eternels. Si la star américaine de 46 ans est apparue sensuelle au possible dans sa robe bustier argentée Versace, sa coupe de cheveux était en revanche plus... approximative.

Pour cette soirée red carpet, Angelina Jolie s'est essayée à la crinière XXL en se faisant poser des rajouts. Sauf que ces derniers ont été appliqués d'une façon peu subtile, au point que l'actrice s'est retrouvée avec deux niveaux de cheveux bien distincts. Pire, il semble qu'un des rajouts se soit décroché en pleine séance de pose devant les photographes ! Un accident de tapis rouge qui rappelle alors son mauvais raccord maquillage en 2013 (voir diaporama)...

Pas perturbée le moins du monde par ses mésaventures capillaires, Angelina Jolie a offert ses regards les plus perçants et sourires les plus éclatants aux objectifs. Un passage sur le tapis rouge qui lui a permis d'afficher, une fois de plus, sa jolie complicité avec ses filles. Le 18 octobre dernier, lors de la première des Eternels aux studios Marvel de Los Angeles, l'ex-femme de Brad Pitt était déjà entourée de sa tribu : Maddox, Vivienne et Knox, ainsi que Zahara étaient présents. Shiloh avait presque volé la vedette à sa célèbre maman en apparaissant en robe pour la toute première fois.

Les spectateurs français doivent encore attendre quelques jours avant de pouvoir découvrir Les Eternels en salles obscures. Le nouveau film Marvel, réalisé par Chloé Zhao, sortira en effet le 3 novembre prochain.