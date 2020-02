Angélique, "Les Anges" une émission pour les c*** ? "J'avoue..." (EXCLU)

Depuis le 3 février dernier, les téléspectateurs férus de télé-réalité ont l'opportunité de découvrir la nouvelle et douzième saison des Anges. Au casting figure notamment Angélique, une gérante de pizzeria âgée de 24 ans qui n'en est pas à sa première télé puisqu'elle a participé à Koh-Lanta 2019. La jolie jeune femme avait été éliminée au bout de vingt-huit jours d'aventure. Et, contre toute attente, on la retrouve aujourd'hui à Hong Kong pour suivre son projet professionnel, celui de devenir une fitness girl aguerrie.

Lors de la conférence de presse tenue à Paris, Angélique a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com. L'occasion d'en savoir plus sur ses attentes et ses appréhensions en rejoignant le programme phare de NRJ12. "J'étais assez inquiète. Je suis quelqu'un de très indépendant et j'ai mes petites habitudes et le fait d'être en communauté avec autant de gens qui partagent la cuisine, les salles de bains, les chambres... J'avais peur. Et au final, ça s'est très bien passé. J'ai vécu une super aventure et ça manque quand on rentre parce qu'il n'y a plus personne chez soi, on se retrouve seul c'est triste."

Reste que sa participation n'en est pas moins étonnante. Et pour cause, après le tournage de Koh-Lanta, Angélique avait confié à nos confrères de TV Mag ne jamais vouloir intégrer Les Anges, la faute à son image pour le moins controversée. Elle explique ce changement d'opinion : "Dès Koh Lanta, je me projetais déjà et je disais que je voulais faire Les Anges. J'étais déterminée. Puis, la diffusion est passée et ça m'est un peu sorti de la tête et, finalement, je me suis dit que ce ne serait peut-être pas une bonne idée. Tout ce que j'ai entendu de la dernière saison des Anges, c'est vrai que je ne voulais pas être associée à ça, c'est pour les cons. J'avoue j'ai dit ça", reconnaît-elle à notre micro. Mais finalement, Angélique répond aux appels du pied de la production et se présente au casting avec sa mère. "On a discuté du projet, de ce que j'attendais, ce que je ne voulais pas et je me suis laissé porter." Résultat, elle est aujourd'hui très heureuse de cette expérience !

