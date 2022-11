Anggun maman comblée : tendres clichés de sa fille qui lui ressemble tant pour son anniversaire

Aujourd'hui, mardi 8 novembre, est un grand jour pour Anggun puisqu'elle fête l'anniversaire de sa fille Kirana (prénom qui signifie "rayon de lumière" en indonésien). "Elle a 15 ans aujourd'hui, cela fait 15 ans que ma vie est remplie de joie. Et de peur aussi", a écrit la chanteuse ce mardi 8 novembre sur son compte Instagram en partageant d'adorables clichés de sa fille à différentes périodes de sa vie, que ce soit à la naissance, à l'enfance ou désormais à l'adolescence. Des photos sur lesquelles on peut notamment s'apercevoir de la ressemblance frappante entre la mère et sa fille.

Et sur lesquelles il est également possible d'apercevoir un homme, qui n'est autre que le photographe Christian Kretschmar, avec qui Anggun partage sa vie depuis quelque temps, et avec lequel elle s'est mariée en août 2018. Mais il ne s'agit pas pour autant du père de Kirana, puisque cette dernière est née du précédent mariage de sa maman avec le romancier Cyril Montana. Ils forment ainsi tous les trois une adorable famille recomposée, Anggun pouvant notamment compter sur son chéri pour veiller sur sa fille avec qui elle semble très complice.