Anggun, maman nostalgique : tendre photo avec sa fille Kirana pour un jour important

Voir son enfant grandir, c'est une sensation particulière. Anggun peut en témoigner, elle qui n'a visiblement pas vu le temps passer. Ce jeudi 30 juin, la chanteuse de 48 ans a partagé sur son compte Instagram une photo de sa fille Kirana (prénom qui signifie " rayon de lumière " en indonésien) quand elle était petite, biberon à la bouche. "Elle passe son brevet aujourd'hui, que le temps passe vite.." s'est-elle rendue compte en dévoilant ce cliché qui a déjà quatorze ans.

Anggun, proche de Florent Pagny, s'était récemment confiée au micro d'Europe 1 sur sa vie de maman et sur l'éducation qu'elle souhaite pour sa fille, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle a notamment insisté sur plusieurs valeurs fondamentales comme le respect et la gentillesse. "Il faut qu'elle soit honnête aussi, a-t-elle ajouté. Honnête avec ce qu'elle aime faire et ce qu'elle n'a pas envie de faire. Et surtout, de toujours vouloir donner le meilleur d'elle-même". Selon ses dires, sa fille serait très drôle, en plus d'être gentille, et ferait déjà beaucoup rire son entourage.