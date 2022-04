Anggun et Florent Pagny : Comment sont-ils devenus si proches ?

Il y a désormais plus de trois mois, Florent Pagny annonçait une triste nouvelle : atteint d'un cancer inopérable aux poumons, il devait mettre sa carrière en pause pour commencer un cycle de chimiothérapie intense. Un choc pour toute la profession, pour tous ses fans mais également pour une amie qui lui est chère, Anggun.

Un lien entre deux artistes que le grand public ne connaissait pas vraiment ! Pourtant, il ne date pas d'hier, comme l'avait révélé la chanteuse (qui fête ses 48 ans ce vendredi) sur la radio RFM : "C'est Florent Pagny qui m'a lancé en France. Je suis arrivée en France en 1995, je l'ai rencontré et il m'a présenté à son équipe". Les deux chanteurs ne se lâchent plus, se recroisant souvent sur les plateaux de télévision. "Depuis, on garde le contact. Quand on se recroise sur les plateaux télés, ça nous fait plaisir".

Et Anggun a même partagé un duo avec son ami, qu'elle décrit comme un homme "fidèle et loyal" : en 2015, sur son album Toujours un Ailleurs, la chanteuse trouve qu'un des morceaux manque de piquant. "Un jour, il y avait cette chanson qui était écrite par Frédéric Château, avec qui je faisais mon album. Je me disais que c'était une belle chanson, mais ce serait bien qu'elle devienne un duo". Ni une, ni deux, elle la propose au père d'Aël et Inca. Tout de suite, les choses se font, pour son plus grand bonheur.

Peu avide de compliments sur celui qu'elle considère comme son mentor, elle sait qu'il accumule les qualités et que le public le perçoit : "Ce n'est pas pour rien qu'il est l'une des personnalités préférées des Français" s'exclame-t-elle en interview ! Et ce n'est pas aujourd'hui, alors que son ami traverse une épreuve, qu'elle va le lâcher : en effet, récemment, elle a donné de ses nouvelles dans la presse, rassurant ses fans.

La chanteuse franco-indonésienne, avait en effet révélé quelques semaines plus tard qu'il "la tenait au courant" de l'avancée du traitement, mais que son ami était "très entouré" pour que cela se passe bien. Le grand ami de Pascal Obispo est en effet accompagné et soutenu par sa femme Azucena, qu'il connait depuis près de 30 ans désormais.