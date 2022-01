Anna Kendrick est en couple avec un célèbre acteur !

L'ex star de la saga Twilight Anna Kendrick mène de nouveau une vie de couple avec un acteur célèbre... qui n'est autre que Bill Hader.

C'est une grande surprise qu'auront les fans de l'actrice et amie de Blake Lively, en apprenant que les deux tourtereaux se fréquentent depuis plus d'un an maintenant. Des sources proches de People nous en apprennent plus aujourd'hui. En effet, les anciennes co-stars de la comédie fantastique de Disney, Noelle, se fréquent depuis "plus d'un an" après s'être rencontrées pour la première fois il y a des plusieurs années.

Nos confrères d'US Weekly annoncent, quant à eux, que l'actrice de 36 ans et l'acteur de 43 ans se sont revus alors qu'ils étaient "tous les deux célibataires". Il n'en a pas fallu plus pour que la magie opère. La source annonce qu'ils "sont vraiment amoureux l'un de l'autre et se font beaucoup rire (...) ils gardent leur relation privée mais leurs amis proches le savent". Anna Kendrick serait même déjà très proche des trois fils de l'acteur, issus d'une précédente union avec la réalisatrice Maggie Carey. Entertainment tonight a également confirmé la nouvelle : "Anna et Bill sortent ensemble depuis un moment, ils s'aiment vraiment et partagent le même sens de l'humour. Ils sont tous les deux très heureux dans leur relation et ça se voit. Ils ont une connection naturelle."

Anna Kendrick a été mariée au réalisateur britannique Edgar Wright de 2009 à 2013 puis une seconde fois au directeur de la photographie Ben Richardson de 2014 à 2020. Connue par le public pour son rôle de Jessica dans Twilight, elle avait ensuite impressionné la critique dans le film In the air aux côtés de George Clooney et Vera Farmiga, et obtenu une nomination aux Oscars dans la catégorie de la Meilleure actrice pour un second rôle. Après avoir été l'affiche de la série HBO Love Life, et du film Passager numéro 4 en 2021, elle est annoncée au casting du projet de Mary Nighy, Alice Darling encore en post-production.