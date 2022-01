Anne-Claire Coudray avec sa fille Amalia (6 ans) : photos touchantes dans les coulisses de La Chanson secrète

Pour son 10e numéro, La Chanson secrète (produite par DMLSTV) a une nouvelle fois réservé de très belles surprises à ses invités. Nabilla, Stéphane Plaza, Dorothée mais aussi Anne-Claire Coudray. Visage incontournable du PAF, aux commandes des JT du week-end sur TF1, la journaliste de 44 ans est une femme très pudique, qui ne parle que très rarement de sa vie privée. Alors quand Nikos Aliagas l'a invitée à participer à La Chanson secrète, Anne-Claire Coudray a beaucoup hésité. S'installer dans le fameux fauteuil blanc trônant à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) impliquait qu'elle ouvre les portes de son intimité au public. Un grand pas à franchir... Et puis Anne-Claire Coudray a accepté, s'appuyant sur la grande bienveillance prônée par Nikos Aliagas et son émission.

Samedi 22 janvier 2022, la Bretonne a été surprise par ses proches, sa famille et ses amis. Fan de Julie Piétri, elle a eu le plaisir de découvrir que sa chanson secrète était le mythique tube Eve lève-toi qu'elle a tant chanté quand elle était petite avec sa soeur Estelle, utilisant une brosse à cheveux comme micro et se regardant dans la vitre du four de la cuisine. Et la journaliste de TF1 avait bien fait de préparer ses mouchoirs avant de découvrir sa surprise puisque celle-ci a débuté avec un moment extrêmement touchant, une intervention de sa fille Amalia, 6 ans et demi, et fruit de son amour pour son compagnon Nicolas Vix.

Amalia a réalisé plusieurs dessins pour sa maman et les téléspectateurs ont découvert l'adorable voix de la fillette. Les larmes sont rapidement montées dans les yeux d'Anne-Claire Coudray mais elle a finalement réussi à les contenir, même quand sa fille a chanté quelques paroles du Reste, le tube de Clara Luciani (qu'elle appelle d'ailleurs Clara Lucina). "Maman, ça c'est notre chanson à nous", a tendrement confié Amalia.

Amalia adore chanter

Une fois sa surprise terminée, Anne-Claire Coudray a confié ses impressions à chaud à Nikos Aliagas, accordant quelques confidences sur sa fille. La journaliste a avoué "avoir eu du mal" lorsqu'elle a entendu la voix de sa fille sur Clara Luciani. "Elle a demandé pour Noël un poste pour mettre des cds. Elle a 6 ans et demi mais elle adore chanter, et elle chante mieux que sa maman", a partagé Anne-Claire Coudray. Nikos Aliagas est d'ores et déjà prêt à lui faire tenter sa chance dans The Voice Kids. Amalia attendait d'ailleurs sa maman dans les coulisses de La Chanson secrète et a pu faire la rencontre de Julie Piétri (voir notre diaporama). Des images très rares d'Anne-Claire Coudray et sa fille.

Ce nouveau numéro de La Chanson secrète a rassemblé 3,21 millions de téléspectateurs, soit 16,2% du public. Un joli score qui n'a malgré tout pas permis à la première chaîne d'arriver en tête, devancée par France 3 et le téléfilm inédit Le prix de la trahison. La deuxième partie de La Chanson secrète a rassemblé 2,73 millions de téléspectateurs, soit 18,9% de part d'audience.